Фото внебрачного сына Михаила Евдокимова от модели-мулатки появились в Сети | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 19:08 Фото внебрачного сына Михаила Евдокимова от модели-мулатки появились в Сети Появились фото внебрачного сына артиста Евдокимова от модели-мулатки Беловой РИА «Новости»

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В Интернете распространились снимки 20-летнего внебрачного сына погибшего в ДТП артиста и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова от модели-мулатки Инны Беловой. Молодого человека зовут Даниил, он внешне сильно похож на отца, сообщил сайт Woman.ru.

Белова родила сына Евдокимову за год до трагедии. Понимая, что артист не бросит супругу, девушка первое время скрывала от него беременность. Узнав о сыне Евдокимов, принял ребенка и помогал второй семье деньгами. До первого дня рождения Даниила юморист не дожил несколько дней.

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Общественность не верила Беловой, что сын действительно от Евдокимова, поэтому она сделала ДНК-тест.

«Чтобы у него был документ, и он бы мог официально взять фамилию отца. Сын уже совсем взрослый, учится в кадетском корпусе. Очень на отца похож — такой же смелый и веселый», — призналась журналистам модель.

Ранее СМИ узнали, что у актера Дмитрия Нагиева есть внебрачный сын. Порталу Super прислали анонимное сообщение, в котором говорилось о 15-летнем ребенке артиста Марке.