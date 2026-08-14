«Физически больно». Иду Галич возмутило отношение Даны Борисовой к дочери

Ида Галич заявила, что больно смотреть на откровения Даны Борисовой о дочери

Критика телеведущей Даны Борисовой в адрес своей дочери Полины Аксеновой на «Шоу Воли» возмутила блогера Иду Галич. Она заявила об этом в Instagram*.

«Физически больно смотреть это видео», — написала Галич под роликом на странице программы.

Другие комментаторы поддержали ее. Они припомнили Борисовой, недовольной поведением дочери, ее собственное прошлое.

На шоу телеведущего Павла Воли звезда «Армейского магазина» при проверке на полиграфе призналась, что не считает свою дочь лучшей на свете. Борисова рассталась с ее отцом, предпринимателем Максимом Аксеновым в нулевых, обвинив в нежелании участвовать в жизни семьи. Ее отношения с дочерью складывались тяжело из-за зависимостей.

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