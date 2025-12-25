Фигуристка Дробязко назвала чудом беременность в 52 года

Известная фигуристка Маргарита Дробязко смогла стать матерью в 52 года. Она призналась, что не ожидала такого поворота в своей жизни, однако все ее анализы оказались в норме. Об этом сообщил WomanHit .

Как пояснила спортсменка, после проверки здоровья врач предложила ей попробовать родить.

«Для нас это было чудо, а для врачей, похоже, нет. <…> Оказалось, это уже не редкость, когда женщины рожают далеко за 40 и даже в 50», — отметила знаменитость.

Супруг Дробязко, фигурист Повилас Ванагас, поддерживал ее, но переживал за моральное состояние жены в случае неудачи. После физиопроцедур и плазмотерапии беременность действительно наступила, добавили «Страсти».