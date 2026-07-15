Фигуристка Домнина призналась, что до 40 лет не задумывалась о необходимости заботиться о фигуре

Знаменитая фигуристка Оксана Домнина поделилась с Леди Mail секретами поддержания физической формы. Она призналась, что не всегда уделяла внимание тренировкам и правильному питанию, но недавно изменила свои привычки.

«Потом поняла, что пора следить за питанием, ходить в зал. Хотя, честно скажу, не очень это люблю. А Роман ходит постоянно, и всегда так было. За последние полгода я тоже подключилась к этому процессу и совмещаю приятное с полезным. В общем, вместе ходим в зал, и за питанием стараюсь следить», — рассказала спортсменка.