Фигурист Костомаров связал открытие нового шоу с желанием развиваться в разных направлениях
Олимпийский чемпион Роман Костомаров дал интервью сайту «Страсти» на открытии проекта «Вызов». В ходе беседы он раскрыл причину запуска авторского шоу, в котором дискутирует с артистами.
Фигурист отметил, что открытие программы связано с желанием развиваться в разных направлениях.
«Я все только начинаю пробовать. Многие вещи для меня новые», — пояснил спортсмен.
Работа интервьюера, признался Костомаров, действительно доставляет ему удовольствие. По словам звезды, шоу позволяет ближе узнать интересных людей.
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