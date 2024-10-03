Фигурист Костомаров связал открытие нового шоу с желанием развиваться в разных направлениях

Олимпийский чемпион Роман Костомаров дал интервью сайту « Страсти » на открытии проекта «Вызов». В ходе беседы он раскрыл причину запуска авторского шоу, в котором дискутирует с артистами.

Фигурист отметил, что открытие программы связано с желанием развиваться в разных направлениях.

«Я все только начинаю пробовать. Многие вещи для меня новые», — пояснил спортсмен.

Работа интервьюера, признался Костомаров, действительно доставляет ему удовольствие. По словам звезды, шоу позволяет ближе узнать интересных людей.