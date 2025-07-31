Фейк: Шаман начал сбор видеороликов с российскими военными для съемок клипа

В Сети появилась информация, что известный исполнитель Шаман якобы начал собирать видеоматериалы с российскими военными для съемок своего нового клипа. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

Пользователи социальных сетей и мессенджеров начали обсуждать слухи, что певец Ярослав Дронов (Шаман) якобы собирает видеоролики с российскими военными для съемок своего нового клипа. Появился даже сайт, на котором от лица исполнителя объявили сбор информации.

Правда

На самом деле сайт оказался фейковым и не имеет отношения к певцу. В официальном Telegram-канале артиста опровергли информацию о сборе видеоматериала.

«Я не собираю материалы для видеоклипа о российских военных. Кто-то создал сайт, собирает видео и деньги на помощь военным, при этом использует мое имя и имена моей команды, чтобы вызвать доверие у граждан нашей страны. Но объявление построено так, как будто кто-то собирает „фото и видео с участием военных и техники с достоверными деталями“ для сопоставления этих данных с реальными расположениями наших бойцов», — подчеркивал сам Ярослав.

Певец предостерег поклонников от передачи каких-либо материалов через непроверенные сайты, порекомендовав использовать для этого только официальные каналы коммуникации.

Таким образом, информация о том, что Шаман собирает видеоматериалы с участием российских военных для своего клипа, недостоверна. Официальные представители Шамана опровергли причастность артиста к указанному сайту и предупредили, что злоумышленники могут использовать собранные материалы для получения конфиденциальной информации о дислокации российских вооруженных сил.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.