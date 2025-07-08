Федор Добронравов признался, что не хотел для своих детей актерской карьеры

Народный артист России Федор Добронравов признался в интервью ИА НСН , что, несмотря на свою гордость за сыновей, занимающихся актерским ремеслом, он все же не желал для них такого профессионального пути.

Летом прошлого года зрители увидели фэнтези-сериал «Этерна» вместе с сыновьями Добронравова — Виктором и Иваном. Помимо этого проекта, Виктор отметился ролью в успешной киноленте «Кракен», которая в 2025 году показала впечатляющие кассовые сборы, преодолев отметку в 1,1 миллиарда рублей. Более того, теперь и дочь Виктора, Варвара, вступила на путь актерской карьеры.

«Это очень трудный хлеб. Вы не представляете, через что было пройдено, чтобы у меня в жизни было так, как сейчас. Они более умные, знают языки, у них много того, чего во мне нет и не было, наверное, никогда, поэтому я не хотел, чтобы мои дети были актерами», — сказал артист.

Федор Добронравов отметил, что его дети выросли, по сути, «за кулисами».