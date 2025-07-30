Фантаст Лукьяненко указал на сложности совмещения писательства с другой работой

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с ИА НСН рассказал о жанре коротких рассказов, созданных представителями различных профессий. Трудно совмещать серьезную литературу с повседневной занятостью, особенно если работа интеллектуальная, отметил автор.

По его словам, писателю, прошедшему тяжелый трудовой день, погрузиться в творчество непросто. Однако в современной литературе популярен жанр, когда профессионалы разных областей пишут интересные рассказы с историями из своей жизни.

«Люди их читают с огромным удовольствием. Но, как правило, люди пишут о том, что им близко, чем они занимаются на своей основной работе. Если же человек пишет о чем-то более оторванном от жизни, то совмещать с постоянной работой достаточно тяжело», — отметил фантаст.

Такую деятельность писатель охарактеризовал как блогинг, принимающий вид законченных произведений.