Евстигнеева рассказала о посещении памятных мест в Нижнем Новгороде, связанных с дедом

Актриса Софья Евстигнеева, внучка известного актера Евгения Евстигнеева, посетила Нижний Новгород в рамках гастрольного тура МХТ имени Чехова со спектаклем «Мужья и жены» режиссера Константина Богомолова. Во время визита артистка встретилась с главным редактором НИА «Нижний Новгород» Анастасией Назаровой и поделилась впечатлениями о своем пребывании в городе.

Евстигнеева рассказала, что, несмотря на плотный график и усталость, старается находить время для прогулок по городам, в которых выступает. В частности, в Нижнем Новгороде она посетила памятные места, связанные с ее знаменитым дедом, включая сквер и театр, названные в его честь. Актриса выразила радость от встречи с наследием своего деда и отметила, что гордится его достижениями.

Также Софья затронула тему своего личного опыта и самопознания. Она призналась, что в детстве обладала силой воли и уверенностью в себе, но со временем утратила эти качества. Сейчас актриса стремится вернуть эту уверенность и стать интересной личностью, независимо от фамилии, которую носит.