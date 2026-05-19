Евгений Цыганов сообщил о планах выпустить свои песни на виниле

Фронтмен группы «МЕ4ТА» Евгений Цыганов дал обещание выпустить свои песни на виниловых пластинках. Группа, в которой Цыганов исполняет вокал и играет на гитаре, стремится к оригинальным решениям в своих выступлениях. Так, 17 июня они планируют выступить в Московском планетарии, написало ИА НСН .

«У меня дома коллекция виниловых пластинок, причем самых разных: от Вертинского до группы Faith no more. Мы, конечно, хотим записать винил. Мы пишем свой первый альбом и пока работаем над ним», — поделился музыкант.

Цыганов подчеркнул, что их цель — качественная запись, а не быстрое распространение песен. Они тщательно ищут подходящее звучание в студии Vintage Records и ждут момента, когда смогут сказать: «Да, у нас получилась классная запись, мы хотим ею поделиться».