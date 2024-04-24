Евгений Петросян чуть не стал жертвой мошенников | 360°

Знаменитости 24 апреля 2024, 14:02 Евгений Петросян чуть не стал жертвой мошенников Мошенники под видом мобильного оператора попытались обмануть юмориста Петросяна Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

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Юморист Евгений Петросян чуть не стал жертвой телефонных мошенников. О звонке аферистов он рассказал в своих социальных сетях.

Злоумышленники дозвонились до звезды и прикинулись представителями мобильного оператора.

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«Вот недавно мне позвонил какой-то оператор связи и сообщил, что у меня заканчивается абонентский договор. А я-то знаю, что он не заканчивается и тут надо быть поосторожнее», — отметил Петросян.

Мошенники пытались получить от Петросяна код, который отправили ему на телефон, но артист не стал называть им цифры. Кроме того, он отказался сообщать свой пароль от «Госуслуг», понимая намерения звонивших.

Петросян призвал поклонников не поддаваться на трюки мошенников. Он призвал к особенной осторожности пожилых людей.

Ранее аферисты выманили у футболиста «Спартака» Леона Классена 900 тысяч рублей. Злоумышленники связались со спортсменом в мессенджере WhatsApp, представившись его знакомым.