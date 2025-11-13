Евгений Чебатков заявил, что российский стендап приближается к критической массе по числу комиков

Известный российский стендап-комик Евгений Чебатков в интервью сайту URA.RU поделился своими мыслями о работе на сцене, особенностях публики в Екатеринбурге и других городах, а также о поиске «русского кода» в юморе.

Чебатков отметил, что Екатеринбург — это место, где зритель очень чуткий и требовательный. Он подчеркнул, что на Урале нужно «сдвинуть глыбу», чтобы установить контакт с аудиторией. Однако, по его словам, когда этот контакт установлен, идет полное понимание.

Артист также отметил, что русский стендап ищет свой голос и уже приближается к критической массе по количеству комиков. Он считает, что богатство русского языка открывает новые возможности для создания уникального стиля.

«Мне кажется, мы сейчас находимся на том этапе, когда по количеству стендап-комиков приблизились к критической массе. Но при этом можем видеть очертания какого-то своего стиля», — привел слова Чебаткова RT.

Кроме того, стендапер рассказал о своем опыте работы в кино. Он дебютировал в фильме «Майор Гром: Игра», а недавно начал сниматься в новом фэнтези «Тайный город». В сериале он играет роль наемника по имени Лебедь.