«Это все вранье». Вдова Караченцова опровергла сообщения о госпитализации

Появившаяся в СМИ информация об экстренной госпитализации вдовы Николая Караченцова Людмилы Поргиной оказалась ложной. Об этом сама заслуженная артистка России сообщила в беседе с 360.ru.

«Это все вранье. Вчера я гуляла с собаками, сегодня еду на спектакль, все хорошо. Я хожу в бассейн, хожу на массаж, слежу за здоровьем», — сказала она.

О том, что знаменитости потребовалась срочная помощь медиков, сообщил Telegram-канал Shot. По его информации, у 77-летней Поргиной было нарушено кровоснабжение мозга и появился риск повторного инсульта.

В феврале 2025 года также стало известно о госпитализации вдовы Караченцова. Обследование у врачей было плановым, его артистка проходит дважды в год.