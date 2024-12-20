«Это ужасно». Звезда фильма «Любовь и голуби» оценила пародию с Киркоровым

Звезда советского фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова назвала ужасом пародию на картину, в которой снялся певец Филипп Киркоров. Своим мнением актриса поделилась в беседе с изданием «Абзац» .

По словам Тенковой, кинокартина получилась ужасной. Актриса, сыгравшая бабу Шуру в киноленте «Любовь и голуби», предпочтет заняться своим здоровьем, а не просмотром пародии.

«Это просто какой-то ужас. Я даже не буду это смотреть. Я буду лучше заниматься своим здоровьем», — сказала она.

Телеканал ТНТ показал фрагменты пародии на фильм «Любовь и голуби» в новогоднем проекте «Небриллиантовая рука». В нем Киркоров предстал в образе Раисы Захаровны. В тизере артист говорит, что у него натуральный пресс и демонстрирует свой голый торс.

В последние годы режиссеры массово переснимают советскую киноклассику. Ремейки «Кавказской пленницы», «Джентльменов удачи» и «Служебного романа» не завоевали любовь зрителей. Писатель Платон Беседин призвал ввести запрет на ремейки советских фильмов.