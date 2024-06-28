«Это шоу давно уже мое». Кологривый разнес студию на программе у Павла Воли

Актер Никита Кологривый принял участие в проекте «Шоу Воли». В студии артист поругался с ведущими, сообщила пресс-служба ТНТ журналистам nsk.kp.ru .

Во время съемок второй ведущий программы Илья Соболев предложил в качестве эксперимента устроить спонтанный скандал с Кологривым. Моментально среагировав, актер в ответ опрокинул стол комика Павла Воли и начал крушить студию.

«Это шоу давно уже мое», — заявил артист во время погрома.

Вскоре Кологривый успокоился и признался, что сделал это ради эпатажа.

Программу с актером можно будет увидеть на канале ТНТ 30 июня.

Недавно Кологривый в одном из интервью резко отреагировал на то, что не попал в сериал «Полупановы» из-за внешнего вида. По словам артиста, после долгой и серьезной подготовки к съемкам на кастинге заявили, что у него не деревенское лицо и отказали в работе.