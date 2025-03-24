«Это раболепие». Сбежавший из России рокер оскорбил россиян

Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук заявил о раболепии россиян на концерте в Берлине

Сбежавший из России рок-музыкант и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук обвинил россиян в раболепии. Об этом сообщил журнал «Страсти» .

Певец позволил себе оскорбить россиян во время концерта в Берлине. Со сцены он заявил, что для него Родина — это «не начальство».

«Это раболепие, я думаю, пройдет. Я надеюсь, что мы излечимся от этого всего происходящего, — добавил Шевчук.

После этого лидер «ДДТ» начал рассуждать о человечности и героях, причем окончательно запутался в словах. В заключение Шевчук заявил, что его что группа «пытается заслужить» звание человека. Рок-музыкант также убежден, что его песни стали символом России и будут жить даже тогда, когда его самого не станет.

Публика в Берлине встретила его выступление без особого восторга.

Прошлой весной лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец объяснил поведение Шевчука. По его словам, лидер «ДДТ» «сел на эту лошадку» в начале 1980-х годов и считает, что настоящий рокер должен «быть в протесте».