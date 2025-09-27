«Это не шутка». Шаман заявил о существовании партии «Мы»

Политическая партия «Мы» существует, и ее создание не шутка. Об этом заявил ее основатель певец Шаман (Ярослав Дронов) в ходе устроенных гуляний для жителей Коломны.

Исполнитель напомнил, что создал партию «Мы» в качестве подарка своей невесте, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

«Партия „Мы“ существует. Это не шутка», — заявил Шаман, отвечая на вопрос одного из участников встречи.

Артист добавил, что гуляньями для жителей Коломны решил отпраздновать день рождения возлюбленной, ведь раньше не имел возможности — готовился к музыкальному конкурсу «Интервидение».

В реестре зарегистрированных политических партий на сайте Министерства юстиции 360.ru названия «Мы» не обнаружил.

В начале августа журналист и телеведущая Ксения Собчак заявила, что подаренное певцом Шаманом помолвочное кольцо Екатерине Мизулиной изначально предназначалось другой женщине.

По ее словам, у артиста закрутился роман с дочерью предпринимателя Михаила Кенина Мишель, который стал причиной развода Шамана с его бывшей женой Еленой Мартыновой.