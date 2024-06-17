«Это бывает больно!» Звезда «Реальных пацанов» родила в ванне

Актриса Зоя Бербер во второй раз стала матерью

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Звезда сериалов «Реальные пацаны» и «Тригер», актриса Зоя Бербер во второй раз стала матерью. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram*.

Актриса опубликовала фото с супругом, звездой фильма «28 панфиловцев» Максимом Белбородовым и новорожденным. Она лежала в ванне, прижимая ребенка к груди.

«Ночь любви вместе с мужем. Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын. Наш сын», — написала артистка.

У Бербер также есть также восьмилетняя дочь Надежда от отношений со сценаристом Александром Синегузовым.

В феврале этого года актриса вышла замуж за Белбородова. В недавнем интервью она заявила, что вернуться к съемкам через месяц после родов.

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