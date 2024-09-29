«Это был выстрел в воздух». Панарин раскаялся за интервью с критикой Путина

Нападающий американского хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскаялся в том, что в интервьью 2019 года критиковал российские власти. На YouTube-канале «Респиратор Бабушкина» он назвал свои прошлые заявления безответственными.

«Конечно, [патриотизм, значит], не только поддерживать. Может быть, и нужно когда-то указать на ошибки. Но вот в моем случае как было — это не был указ на ошибки, это был выстрел в воздух», — сказал он.

Панарин объяснил, что его основной профессиональной деятельностью стал спорт, поэтому он не имел права другим людям, в том числе 12-14-летним поклонникам, навязывать свое мнение. Рассуждения о судебной системе хоккеист назвал большой ошибкой. Спортсмен подтвердил, что считает интервью Sports.ru безответственным.

Интервью Панарина вышло в июле 2019 года. В нем он заявил, что России нужен другой президент, и раскритиковал власти за беззаконие в стране. Спустя два года хоккеист попал в новый скандал — швырнул перчатку в канадца Брэда Маршана за оскорбления в адрес России.