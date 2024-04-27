«Это больше о вечном». Пригожин объяснил, почему россияне любят Меладзе | 360°

Знаменитости 27 апреля 2024, 10:44 «Это больше о вечном». Пригожин объяснил, почему россияне любят Меладзе Продюсер Пригожин заявил, что россияне любят певца Меладзе из-за вечных песен РИА «Новости»

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Продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что россияне любят певца Валерия Меладзе из-за вечных песен. Об этом он сказал в интервью изданию Voice.

Меладзе покинул Россию и два года не выступал на отечественной сцене. Однако, по словам Пригожина, если он решит устроить концерт, публика с энтузиазмом встретит певца.

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«Соберет ли он „Лужники“ на 70 тысяч зрителей? Конечно, если по-честному, не беря во внимание политическую подоплеку. Это больше о вечном, а не о чем-то сиюминутном», — сказал продюсер.

Пригожин отметил, что, несмотря на некоторые недопонимания между ним и Меладзе, он всегда старался оказывать поддержку артисту. Его творчество пользуется неизменной любовью у слушателей.

Концертный директор Меладзе заявила, что певец готов выступить в Москве за 120 тысяч евро — примерно 12 миллионов рублей. Пригожин считает, что возвращение артиста в Россию можно будет трактовать как принятие им позиции государства.

«Если тебя не приучили бесплатно любить родину, то надо научить хотя бы за деньги», — заключил Пригожин.

Недавно любимец публики стал дедушкой. Дочь певца Арина показала фотографию из роддома, где, предположительно, находится ее сестра Софико.