Продюсер Иосиф Пригожин заявил о шансе на исправление для певицы Светланы Лободы

Покинувшая российский музыкальный рынок с началом СВО украинская певица Светлана Лобода имеет шанс на реабилитацию. Об этом НСН заявил продюсер Иосиф Пригожин.

«У нее есть возможность исправиться — пройти чистеньким и не запачкаться не может никто. Лично у меня на нее никакой изжоги нет, равно как и на кого-либо еще», — сказал он.

Пригожин пояснил, что не может с точностью утверждать, на что намекала Лобода, разместив тизер видеоклипа на русском языке и в цветах триколора.

«То, что она поет на русском языке, лишний раз доказывает, что русский язык был, есть и будет», — заявил он.

Продюсер также подчеркнул, что никто не сможет запретить говорить людям по-русски.

На днях Лобода представила п ублике отрывок из своего нового видеоклипа. Кадры сняты на стадионе в сине-белых цветах. В таком антураже артистка с красным гипсом на руке исполняет песню на русском языке.