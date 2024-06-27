«Эмоциональные качели и бытовой алкоголизм». Варнава рассказала о тяжелом периоде жизни

Актриса Варнава призналась, что пережила бытовой алкоголизм в тяжелый период

Ekaterina Tsvetkova
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса и юмористка Екатерина Варнава недавно пережила непростой период. В подкасте на YouTube-канале Сергея Мезенцева она призналась, что злоупотребляла спиртным.

«Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм», — рассказала Варнава.

Она пояснила, что позже осознала пагубное влияние спиртного на свою жизнь. По словам артистки, она даже не могла четко сформулировать мечту. В этот момент комикесса решила полностью отказаться от алкоголя. Теперь желание выпивать у нее пропало.

Варнава добавила, что обращалась за профессиональной помощью психолога, чтобы выбраться из сложной жизненной ситуации. Также артистке помогла справиться с проблемами работа.

Несколько месяцев назад юмористка купила апартаменты в Грузии. Недвижимость обошлась ей в 170 тысяч долларов, что в переводе на рубли больше 15 миллионов.

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