Эмму Стоун признали самой красивой женщиной с точки зрения науки

Глава Центра передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне Джулиан Де Сильва провел исследование и определил самую красивую женщину в мире с научной точки зрения. Ей стала актриса Эмма Стоун, сообщила газета Daily Mail .

Ученый проанализировал красоту известных женщин с помощью золотого сечения. Это соотношение, известное как «божественная пропорция», придумали греки. Оно основано на идее, что чем ближе пропорции лица или тела к числу 1,618 (также известному как Фи), тем они кажутся привлекательнее.

«Эмма Стоун стала явным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства», — отметил Джулиан Де Сильва.

У Стоун почти идеальная линия подбородка (97%), безупречно пропорциональные губы (95,6%) и «правильные» брови (94,2%). В целом, ее лицо на 94,72% совпадает с математическими стандартами красоты.

