Эмили Ратаковски показала грудь и ягодицы в прозрачном платье без белья | 360°

Знаменитости 07 мая 2024, 12:51 Эмили Ратаковски показала грудь и ягодицы в прозрачном платье без белья Супермодель Ратаковски посетила Met Gala в прозрачном платье без белья Photo Image Press / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Супермодель Эмили Ратаковски минувшей ночью посетила ежегодное благотворительное мероприятие Met Gala в провокационном наряде. Она выбрала прозрачное платье Versace из коллекции осень-зима 2021 года. Снимки модели появились в соцсетях.

Благотворительный бал с 1995 года открывает модную выставку в Метрополитен-музее. Дресс-код Met Gala в этом году посвятили теме «Спящие красавицы: пробуждающаяся мода».

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Ратаковски появилась на красной дорожке Метрополитен-музея в полупрозрачном платье. Она сделала прическу в восточном стиле, состоящую из пучка с уложенными вокруг прядями, и яркий макияж. Образ модели дополнили золотистые серьги и элегантные босоножки на высоком каблуке.

Несколько недель назад модель спровоцировала слухи о романе с продюсером Ноа Сакко. Папарацци застали их во время совместного ужина.