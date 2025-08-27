Емельянов из «Кадетства» накопил долги по алиментам на полмиллиона рублей

В реестр злостных неплательщиков алиментов попал актер Кирилл Емельянов. Звезда сериалов «Кадетство» и «Кремлевские курсанты» задолжал бывшей супруге за содержание двух детей более 500 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости» .

Актриса Екатерина Директоренко подала заявление в ноябре 2019 года. В июне следующего года суд частично удовлетворил иск о взыскании денег на содержание детей, в августе вышестоящая инстанция оставила это решение без изменений.

Исполнительное производство инициировали лишь в 2022 году. По нему Емельянов задолжал 502 573 рубля.

Актеру 34 года. Он снимался в «Ералаше», фильме «Сволочи», сериалах «Кадетство» и «Кремлевские курсанты». В 2015 году первым из России номинировался на французскую кинопремию «Сезар». В 2011 и 2013 году у Емельянова и Директоренко родились два сына.

В 2020 году актера задержали за избиение фельдшера скорой помощи и оскорбление полицейского, суд назначил ему штраф. Через несколько месяцев Емельянов подрался с актером Тимуром Ефременковым, и бывший друг вычеркнул его из своей жизни.