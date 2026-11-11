Елена Север представила новый клип на песню «Пассажир случайный»

Заслуженная артистка России Елена Север презентовала клип на песню «Пассажир случайный». Премьера состоялась в кинотеатре «Москва», сообщила «Русская Медиагруппа».

Автором идеи выступил музыкальный продюсер и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев, а режиссером проекта стал Николай Проваторов.

Съемки проходили в самолетном ангаре с участием трех настоящих самолетов и более 20 артистов балета. Видеоряд и музыка выдержаны в стилистике 50-х годов с элементами рок-н-ролла, буги-вуги и эстетики пин-ап.

По словам Елены Север, сюжет клипа посвящен свободе и готовности двигаться вперед: ее героиня отпускает прошлое и напоминает, что не нужно бояться перемен.