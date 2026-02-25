Елена Драпеко поделилась воспоминаниями о работе и дружбе с Ириной Шевчук

Заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала телеканалу «Звезда» о многолетней дружбе с ушедшей из жизни Ириной Шевчук. Вместе они снимались в фильме «А зори здесь тихие».

Драпеко подчеркнула, что они с Шевчук были близкими друзьями и поддерживали связь на протяжении многих лет после выхода фильма.

«Ира Шевчук, моя давняя подруга. Мы с ней прожили бок о бок длинную жизнь с момента выхода фильма "А зори здесь тихие". Мы не теряли друг друга из виду», — отметила она.

Елена Драпеко также вспомнила, как они вместе с детьми ездили в Карелию на места съемок фильма.

«Каждый привез своих детишек, показали, у кого какие замечательные дети, ездили вместе в Карелию на места съемок фильма "А зори здесь тихие". Вспоминали наши юные годы, как мы снимались», — поделилась Драпеко.

За эти годы Ирина Борисовна стала не только талантливой актрисой, но и крупным общественным деятелем, подчеркнула Драпеко. Она выделила вклад Шевчук в проведение фестиваля «Киношок», где та занимала должности генерального директора и вице-президента.