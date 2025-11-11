Известный российский электрогармонист Алекс Соловьев поделился впечатлениями от сотрудничества с композитором и продюсером Игорем Матвиенко в интервью сайту « Страсти ». Молодой музыкант преподает вокал в академии Матвиенко.

Соловьев рассказал о характере руководителя и поделился мнением о его подходе к работе. Он отметил, что Матвиенко — ответственный и внимательный человек, который готов дать важный совет.

«Такие люди должны быть строгими, прямыми и уверенными в себе», — подчеркнул артист.

По словам Соловьева, он неоднократно общался с Матвиенко на различные темы, включая работу и личную жизнь.