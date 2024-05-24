Экс-возлюбленная Березовского появилась в Каннах в трусах

Бывшая возлюбленная олигарха Бориса Березовского, модель Дарья Коновалова появилась на ежегодном аукционе amfAR, проходящем в рамках Каннского кинофестиваля, в откровенном образе. Снимки опубликовало издание Daily Mail .

Девушка вышла в белом ансамбле, который включал в себя корсетное боди, трусы с высокой линией талии и оверсайз-пиджак. Дополняли образ модели высокие чулки в тон и полупрозрачные туфли на высоких каблуках. Маленькая блестящая сумочка завершала наряд.

Из украшений модель выбрала чокер с крупным цветком, небольшие серьги и несколько объемных колец. Стилисты собрали ее волосы в аккуратный гладкий пучок, а макияж выполнили в нейтральных тонах с акцентом на ярко-красные губы.

Ранее журналистка Ксении Собчак высмеяла наряд телеведущей Виктории Бони в Каннах. Звезда надела платье из розовых перьев.