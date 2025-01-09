Экс-солистка «Вороваек» Ларионова: увольнение из группы стало неожиданностью и шоком

Российская певица Светлана Ларионова стала солисткой блат-поп группы «Воровайки» в 35 лет. Продюсеры сами вышли на нее и пригласили стать частью коллектива. Об этом исполнительница рассказала в интервью сайту «Страсти» .

«Шансон был для меня неизведанной и неведомой стезёй, но репертуар группы мне был знаком и интересен. У „Вороваек“ много вокально сложных песен, которые мне захотелось исполнить, чтобы проверить свои возможности», — поделилась Ларионова.

Она отметила, что пришла в группу, которая уже существовала свыше 15 лет, поэтому популярность «Вороваек» была очевидной. Музыкальный коллектив всегда был про веселье и хорошее настроение.

Увольнение из группы стало для Ларионовой большой неожиданностью и шоком. Певица добавила, что не догадывалась о таком решении.