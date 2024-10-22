Экс-солистка Reflex Малахова рассказала, что их авто ограбили во время отдыха в Ницце

Экс-солистка Reflex, аткриса и певица Женя Малахова рассказала, что их семейный отдых в Ницце был омрачен ограблением. Об этом сообщила Леди Mail.ru .

Малахова припарковала арендованное авто и ушла на шопинг. Вернувшись, она обнаружила, что стекло в машине разбито, и из салона украдены пакеты с другими покупками.

По словам знаменитости, самые ценные и дорогие вещи лежали на дне, и до них грабители не добрались. Добычей стали в основном сувениры для знакомых.

Малахова добавила, что после случившегося им пришлось обратиться в полицию и поменять транспорт. Ограбление сильно испортило впечатление от поездки, добавила она.