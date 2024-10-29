Экс-солистка «Ленинграда» Вокс заявила, что Инстасамка не нуждается в Шнурове

Инстасамка — это прибыльный медиактив, которому не нужен дополнительный пиар в виде Сергея Шнурова, последний вместе с «Ленинградом» нуждается в ней в разы сильнее. Таким мнением поделилась с «Газета.Ru» экс-солистка группы Алиса Вокс.
По ее словам, все люди, хотели они этого или нет, слышали об Инстасамке. Над ее персоной работает огромная команда профессионалов, которая помогает ей преодолевать все сложности и маневрировать на гранях образа. По этой причине она не так нуждается в лидере «Ленинграда», как он в ней.
Ранее сообщалось, что теперь солисткой группы станет Инстасамка. В настоящее время Шнуров и директор артистки ведут переговоры.
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