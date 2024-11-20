Экс-солист «На-На» Юрин рассказал, что на последнем концерте Левкин выглядел помолодевшим

Уход из жизни бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина стал неожиданностью и для друзей и для близких, несмотря на то, что музыкант долгое время боролся с лимфомой. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал его коллега по коллективу Валерий Юрин.

По его словам, около месяца назад Владимир Левкин участвовал в своем последнем концерте «На-На». При этом он выглядел спортивным, подтянутым и даже помолодевшим.

«Говорю: „Володь, ты, наверное, на 20 лет помолодел“. Он прыгал, как спортсмен», — поделился Юрин.

Ранее сообщалось, что Владимир Левкин ушел из жизни 17 ноября после продолжительной лимфомы. Несмотря на курсы химиотерапии и две пересадки костного мозга, болезнь победить не удалось.