Экс-порноактриса Бавель рассказала об угрозах от игрока «Барселоны» Ямаля

Бывшая порноактриса Клаудия Бавель заявила, что 17-летний вингер футбольного клуба «Барселона» Ламин Ямаль угрожал ей и требовал ни с кем не делиться перепиской. Об этом сообщил сайт TardeAR .

«Он говорит, что отказал мне, несмотря на то, что сам писал мне и настаивал на встрече. Он отрицает, что мы встречались, но мы пересекались на нескольких мероприятиях», — рассказала бывшая порноактриса.

Сам футболист опроверг эту информацию, сообщил новостной портал Infobae. Спортсмен не исключил, что Бавель хотела с ним встретиться и наняла фотографа, чтобы тот их вместе сфотографировал.

«Мы никогда не встречались, и никакого фото быть не может», — подчеркнул Ямаль.

Он добавил, что мать не разрешает ему водить домой девушек.

Ранее в Сети появилась информация, что звезда «Барселоны» может встречаться с 20-летней моделью из Москвы. По данным Telegram-канала Shot, россиянка познакомилась с футболистом во время учебы в Испании.