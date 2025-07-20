Экс-музыкант группы The Hatters Рулев и его жена разбились на байке в Ленобласти

Бывший участник The Hatters Вадим Рулев вместе с женой разбились на мотоцикле, столкнувшись с Range Rover в Ленинградской области. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Авария произошла на 34-м километре автодороги Зверево — Малиновка в Выборгском районе. В какой-то момент 35-летний музыкант потерял управление, взяв слишком большую и выехав на встречную полосу. Мотоцикл столкнулся с внедорожником.

«Байкер и его 33-летняя супруга от полученных травм скончались. По факту аварии проводится проверка», — говорится в материале.

Информацию о гибели музыканта подтвердил директор The Hatters Даниил Мустаев, сообщил «Коммерсант».

Рулев покинул The Hatters несколько лет назад, играл в симфоническом оркестре.