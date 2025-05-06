Экс-клавишник «Ленинграда» и МакSим Дмитрий Иванов впал в кому

Экс-клавишник «Ленинграда» Дмитрий Иванов впал в кому после обширного инсульта

Бывший участник группы «Ленинград», клавишник Дмитрий Иванов впал в кому. Об этом сообщила его сестра Анна в аккаунте музыканта в социальной сети «ВКонтакте» .

«Дима находится в тяжелейшем состоянии в реанимации Боткинской больницы с 29 апреля. Прошу, помолитесь за него!» — написала она.

Сестра музыканта также попросила его друзей и знакомых, если они знают ближайшие рабочие планы выступлений, сообщить о случившемся организаторам.

Также она пообещала ежедневно публиковать посты о состоянии брата. При этом девушка подчеркнула, что никакие сборы денег не ведутся, предупредив людей на случай появления мошенников.

Иванов ранее также сотрудничал с певицей МакSим. Вместе с «Ленинградом» он выступал несколько лет, покинув группу в апреле 2025 года.

Издание StarHit со ссылкой на окружение артиста сообщило, что у Иванова произошел обширный инсульт. Врачи сейчас не дают никаких прогнозов. Коллеги артиста удивились произошедшему, так как музыкант вел здоровый образ жизни.