Экс-гитарист «Арии» подал в суд на Первый канал | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 16:56 Экс-гитарист «Арии» подал в суд на Первый канал Гитарист «Арии» Терентьев подал в суд на Первый канал за исполнение песни группы РИА «Новости»

Читать 360 в

Экс-гитарист группы «Ария» Сергей Терентьев подал в суд на Первый канал за исполнение песни «Потерянный рай» в шоу «Голос. Дети». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Артист подал заявление о нарушении авторских прав.

Реклама

Останкинский районный суд Москвы решил частично удовлетворить требования музыканта о возмещении морального вреда. Однако это решение может быть оспорено, поскольку ответчик подал апелляцию.

«Решение в законную силу не вступило, по делу подана апелляционная жалоба», — уточнили в суде.

Сумма иска неизвестна.

Ранее телеведущая Ксения Собчак решила подать в суд на НТВ иск о защите чести и достоинства. Поводом послужил выход фильма «Собчак: на личности». Блогер посчитала, что авторы передачи ее оклеветали, а также незаконно использовали ее видеоматериалы из YouTube и соцсетей.