Экс-гитарист «Арии» подал в суд на Первый канал | 360°

14 мая 2024, 16:56
Экс-гитарист «Арии» подал в суд на Первый канал
Гитарист «Арии» Терентьев подал в суд на Первый канал за исполнение песни группы
Экс-гитарист группы «Ария» Сергей Терентьев подал в суд на Первый канал за исполнение песни «Потерянный рай» в шоу «Голос. Дети». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Артист подал заявление о нарушении авторских прав.
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Останкинский районный суд Москвы решил частично удовлетворить требования музыканта о возмещении морального вреда. Однако это решение может быть оспорено, поскольку ответчик подал апелляцию.
«Решение в законную силу не вступило, по делу подана апелляционная жалоба», — уточнили в суде.
Сумма иска неизвестна.
Ранее телеведущая Ксения Собчак решила подать в суд на НТВ иск о защите чести и достоинства. Поводом послужил выход фильма «Собчак: на личности». Блогер посчитала, что авторы передачи ее оклеветали, а также незаконно использовали ее видеоматериалы из YouTube и соцсетей.
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