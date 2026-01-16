Экс-директора Любови Успенской заподозрили в махинациях с билетами

Бывшего директора певицы Любови Успенской Никиту Сурму обвинили в продаже билетов на несуществующие концерты знаменитости. Его ответом на эти подозрения поделился Super .

В Сети появилась информация о том, что мужчина успел получить за проходки на выступление в Барвихе около 165 тысяч рублей. Сам Сурма это опроверг и заявил, что слухи распускает новый представитель Успенской Александр Иваненко.

«К большому сожалению, я обнаружил подставу Александра, которую он готовил ранее. Об этом узнала Любовь. Именно поэтому Александр сейчас предпринимает все, чтобы оклеветать меня», — сказал Сурма.

Иваненко в свою очередь назвал экс-директора ублюдком и крысой, которую уволили со скандалом. Сама артистка пока никак не комментировала ситуацию.

Ранее были раскрыты гонорары звезд на Новый год. Успенская оказалась среди самых «дорогих» знаменитостей.