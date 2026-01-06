Экс-чемпионка мира в парном катании Мишина рассказала о планах на будущее

Экс-чемпионка мира в парном катании Анастасия Мишина рассказала о поражении в финале чемпионата России и планах на будущее в беседе с RT . Она подчеркнула, что ей и ее партнеру Александру Галлямову важно постоянно работать над совершенствованием навыков, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Мишина призналась, что на чемпионате России расстроилась больше из-за ошибки на приземлении, а не из-за результата. «Я не видела, как откатали свои программы другие пары», — поделилась она.

Фигуристка также рассказала о своем дебюте в шоу Татьяны Навки и объяснила, зачем Тамаре Москвиной роль черепахи Тортилы в новогоднем шоу. «Возможно, даже не только развеселить, но и мотивировать людей, показать им, что активная, насыщенная жизнь возможна в любом возрасте — даже когда тебе за 80», — отметила Мишина.

Говоря о планах на будущее, Анастасия подчеркнула: «Если в следующем сезоне нас допустят к международным турнирам, скорее всего, это будут этапы Гран-при ISU. А значит, выступать там смогут несколько пар и несколько одиночников. Так что мы по-любому должны оказаться в их числе».

Также Мишина упомянула о подготовке к свадьбе, которая идет параллельно с тренировками. «Мы занимаемся этим вместе с моим будущим мужем, хотя, если честно, занимается в основном он», — сказала она.