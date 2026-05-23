Екатерина Запашная на отдыхе в Севастополе угодила в реанимацию из-за отека Квинке

Дочь дрессировщика Мстислава Запашного попала в больницу с отеком Квинке в Крыму

Дочь дрессировщика Мстислава Запашного Екатерина во время отпуска в Крыму попала в реанимацию с отеком Квинке. Аллергическая реакция сразила девушку во время отдыха в Севастополе, где она планировала встретиться с братом Ярославом. Об этом Запашная рассказала в телеграм-канале .

«Сегодня у меня случилась экспромт-экскурсия с мигалками по Севастополю, полное погружение в медицину этого города, ознакомительное посещение больницы с экскурсиями по терапевтическому отделению», — поделилась Екатерина с подписчиками 19 мая.

Девушка рассказала, что все началось с одной точки, похожей на комариный укус, который сильно чесался. Потом развилась сильная аллергическая реакция. По словам Запашной, скорая приехала быстро, медики «реально откачали» ее.

«Вместо прогулки на катере в Балаклаве отдыхаю под капельницей», — посетовала девушка.

Екатерине назначили гормональную терапию и установили жесткую диету. Состояние не улучшилось, поэтому врачи увеличили дозу препаратов. Медсестры не могут попасть в вену, потому что пациентка превратилась «в отекший шар».

«Везде, где касается или трет одежда, вплоть до пузырей. <…> Все конечности распухшие. Зуд ужасный, тело чешется нестерпимо. Где почешешь, появляются еще большие покраснения», — пожаловалась Екатерина.

Девушка пожалела свой потерянный отпуск, но все так же недоумевает, из-за чего началась такая сильная аллергия.