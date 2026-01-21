Егор Кончаловский отметил, что унаследовал от отца творческий авантюризм

Кинорежиссер Егор Кончаловский, отмечавший недавно свое 60-летие, дал интервью NEWS.ru , рассказав о своем творческом наследии и личном подходе к искусству кино. Сын знаменитого режиссера Андрея Кончаловского откровенно рассуждал о семейных ценностях и особенностях профессии, подчеркивая собственное стремление поддерживать семейные традиции и стремиться к высоким стандартам творчества.

По словам Егора, он получил от отца важное качество — готовность браться за проекты различной степени сложности, проявляя талант и профессионализм в каждом начинании. Это чувство здоровой конкуренции, граничащее с азартом, позволило ему развиваться профессионально и добиваться значительных успехов. При этом Кончаловский младший подчеркивал, что подобная склонность к экспериментам не должна переходить в сферу мошенничества или сомнительной практики («аферизма»).

Размышляя о взаимоотношениях с отцом, Егор упомянул о важности анализа жизненных уроков старшего поколения. Молодой режиссер рассказал, что внимательно следил за карьерой отца, стараясь учиться на его удачных находках и промахах, предотвращая собственные ошибки. Такой подход позволил сохранить репутацию режиссера и создать собственную уникальную кинематографическую школу.