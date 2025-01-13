Ефремов может попробовать попасть на похороны Добровольской

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, отбывающий наказание за ДТП со смертельным исходом, имеет право отпроситься на прощание с бывшей супругой Евгенией Добровольской. Однако шансов, что ему дадут согласие, мало, рассказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сайту «Аргументы и факты» .

«В колонии может даваться краткосрочный отпуск, в том числе для посещения подобного рода мероприятий. Не стоит забывать, что Ефремов достаточно неплохо зарекомендовал себя в исправительном учреждении. У него есть возможность для подачи заявления на посещение похорон. Другой вопрос, отпустят ли его», — пояснил Мельников.

По словам правозащитника, вероятнее всего, артиста не отпустят. Во-первых, Ефремов и Добровольская были женаты довольно давно и расстались еще в 1997 году. Во-вторых, ФСИН не хочет провоцировать скандалы.

Прощание с Добровольской пройдет 14 января. В этот же день актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.