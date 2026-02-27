Ефим Шифрин поделился планами на будущее в преддверии 70-летия

Юмористу Ефиму Шифрину 3 марта исполнится 70 лет. В преддверии юбилея он дал небольшое интервью 360.ru, в котором рассказал о планах на будущее.

Впервые артист вышел на сцену еще студентом филологического факультета Латвийского государственного университета больше полувека назад — и признался, что не заметил, как пролетело время.

«Хочу продолжать сниматься, хочу продолжать радовать людей, озвучивать и писать книги. Хочу делать все то же самое, что делал все эти 50 лет на сцене, но только лучше», — сказал Шифрин.

Свой юбилей юморист отметит на сцене концертного зала «Москва». Он отказался раскрывать все секреты торжества, лишь заявил, что концерт не будет похож на традиционный бенефис, где посреди сцены сидит юбиляр и все по очереди его славословят.

«Никакого чествования, конечно, не будет — будет много шуток», — подчеркнул он.

Поздравить Шифрина придут как артисты его поколения — Владимир Винокур, Клара Новикова, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, — так и более молодые: Александр Олешко, Нонна Гришаева, Николай Басков и многие другие.

