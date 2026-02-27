Ефим Шифрин поделился планами на будущее в преддверии 70-летия

Юмористу Ефиму Шифрину 3 марта исполнится 70 лет. В преддверии юбилея он дал небольшое интервью 360.ru, в котором рассказал о планах на будущее.

Впервые артист вышел на сцену еще студентом филологического факультета Латвийского государственного университета больше полувека назад — и признался, что не заметил, как пролетело время.

«Хочу продолжать сниматься, хочу продолжать радовать людей, озвучивать и писать книги. Хочу делать все то же самое, что делал все эти 50 лет на сцене, но только лучше», — сказал Шифрин.