Ефим Шифрин отпразднует 70-летие большим концертом в Москве

Прославленному артисту, юмористу, певцу и телеведущему Ефиму Шифрину в этом году исполнится 70 лет. К знаменательной дате приурочен большой юбилейный концерт, который состоится 3 марта в концертном зале «Москва».

Поздравить артиста с праздником придут друзья и коллеги по цеху — звезды эстрады, театра и кино. В числе приглашенных: Александр Розенбаум, Владимир Винокур, Юрий Стоянов, Клара Новикова, Нонна Гришаева, Сергей Лазарев, Лолита, Сосо Павлиашвили, Надежда Бабкина и многие другие.

Сам юбиляр, конечно, тоже появится на сцене! Прозвучат и его знаменитые монологи, составившие золотой фонд российской эстрады, и эксклюзивные номера, подготовленные специально для юбилейного концерта.

Море смеха и веселья, добрых шуток, тонкого юмора и замечательной музыки подарят отличное настроение каждому, кто решит стать гостем этого знакового события!

В программе возможны изменения.

Возрастное ограничение: 12+