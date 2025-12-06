Эффект «нулевой бабушки-скамщицы». Возврат денег Лурье не решит проблему со «схемой Долиной»
Коц: Долина вернет Лурье деньги, но схема никуда не денется
Певица Лариса Долина своей фигурой вытеснила суть проблемы с мошенничеством при сделках с покупкой квартир. На это указал военный корреспондент Александр Коц.
«Деньги Долина вернет. Но проблема никуда не денется. Эффект „нулевой бабушки-скамщицы“ давно больше самой Долиной», — подчеркнул он.
Коц отметил, что вместе с Долиной необходимо обсуждать личности тех судей, которые приняли решение по сделке. Военкор назвал его антиконституционным.
«Основной закон государства, напомню на всякий случай, гарантирует право гражданина на частную собственность. А суды всех инстанций, за исключением Верховного суда, его попросту попрали. Вслед за прецедентом это право растоптали перед глазами всей страны еще для 3000 семей, которые, так же как и Лурье, остались и без денег, и без квартиры», — обратил внимание Коц.
По его словам, наравне с Долиной, а то и в большей степени виноваты создавшие прецедент. Но именно эти люди почему-то остались на периферии скандала. Военкор задался вопросом, кем являются эти судьи, какой у них бэкграунд и почему они приняли такое решение.
«Долина-то за новогодний чес деньги отобьет и вернет сумму, которую другие не заработают за всю жизнь. Схема от этого никуда не денется», — сказал журналист.
В сложившейся ситуации всю надежду он возложил на Верховный суд: только он сумеет положить конец юридической вакханалии, распространившейся даже на рынок подержанных авто.