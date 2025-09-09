Эд Ширан решил переехать в США

Британский певец Эд Ширан сообщил о планах переехать в США

Британский певец Эд Ширан собрался эмигрировать в США. Исполнитель рассказал о предстоящем переезде в другую страну телеканалу NBC News .

Он принял решение поменять место жительства из-за предстоящего длительного турне по США. Эд Ширан не хочет надолго расставаться с женой и детьми из-за работы. Семья собирается поселиться в Нэшвилле, где музыкант завершит работу над новым альбомом.

Сейчас певец живет в именном поместье Ширанвилль в британском графстве Саффолк с женой Черри Сиборн и двумя дочерями. Артист планирует переехать в США до лета 2026 года.

«Возможно, я единственный, кто переезжает в Америку», — пошутил Ширан.

Поклонники восприняли иронию исполнителя как отсылку к продолжающимся рейдам иммиграционных и таможенных служб по инициативе президента США Дональда Трампа.

Ранее Эд Ширан выиграл суд по делу о плагиате. Оно касалось его хита Thinking Out Loud.