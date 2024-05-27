Дженнифер Лопес уличили в попытке скрыть обручальное кольцо

На фото видно, что Лопес пыталась спрятать левую руку под рукавом кофты. При этом на ее безымянном пальце все еще находилось обручальное кольцо. Пользователи рассмотрели блестящую полоску, которая выглядывала из-под ткани.

В таком случае все слухи о ее разладе с Аффлеком могут быть не более чем пиар-акция, цель которой привлечение к их особам повышенного внимания.

«Они точно играют с нами в какие-то странные игры», — написал один из комментаторов.

При этом самого Аффлека не раз видели без обручального кольца. Он его только недавно снова надел.

Ранее Лопес появилась на кинопремьере в одиночестве, подогревая тем самым слухи о разладе в их паре с Аффлеком. На тот момент обручальное кольцо красовалось на ее левой руке.