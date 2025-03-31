Джейсон Стэйтем завел аккаунт на LinkedIn

Актер Джейсон Стэйтем зарегистрировался в социальной сети для деловых контактов LinkedIn. В этом можно убедиться на сайте сервиса .

Согласно анкете кинозвезды, он живет в Лондоне, мастерски владеет оружием, рукопашным боем, водит машину на высокой скорости, а также на высоком уровне умеет защищать улей и управлять строительством.

Предположительно, речь идет о пиар-акции, приуроченной к выходу боевика «Мастер» с участием актера. Богатый спектр профессиональных навыков намекает на вошедшую в мемы разноплановость ролей Стэйтема.

В прошлом году Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих голливудских актеров. Стэйтем вошел в топ-10. Его гонорар за 2023 год оценили в 41 миллион долларов, наравне с Леонардо ди Каприо.