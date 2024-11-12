Двукратный чемпион мира по современному пятиборью Эдуард Сдобников скончался в возрасте 86 лет

Федерация современного пятиборья России сообщила о смерти двукратного чемпиона мира по современному пятиборью Эдуарда Сдобникова. Он скончался 11 ноября на 87-м году жизни, написало ИА НСН.
Организация выразила слова соболезнования близким и родственникам спортсмена.
Эдуард Сдобников был обладателем золота в личном и командном первенстве на чемпионате мира 1962 года. Также он выиграл IV Спартакиаду народов СССР в 1967-м году и стал чемпионом СССР в личном первенстве в 1967 году. В ЦСКА он занимал посты старшего тренера и начальника команды по современному пятиборью.
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