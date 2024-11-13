Два актера попали в больницу в Москве с подозрением на пневмонию

«112»: Литовченко и Носков попали в больницу с подозрением на пневмонию

Актер из сериала «Молодежка» Максим Литовченко попал в больницу утром 13 ноября с подозрением на воспаление легких. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Помимо этого, по данным его источника, по той же причине госпитализировали и артиста Илью Носкова.

Литовченко стало плохо рано утром, уточнил собеседник «112». По его словам, артиста экстренно доставили в больницу с жаром и кашлем. Сейчас он проходит обследование.

Илью Носкова, получившего широкую известность после исполнения роли Фандорина, госпитализировали минувшей ночью, продолжил источник Telegram-канала. Причиной, по его информации, также могла стать пневмония.

Сейчас он находится в состоянии средней тяжести. Предположительно, несколько дней артисту предстоит провести под наблюдением врачей.

Официально эти данные подтверждены не были. Ни Носков, ни Литовченко информацию об обращении к медикам пока не комментировали.